Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе разговора со своим коллегой Александром Лукашенко высказал свое видение ситуации в Белоруссии, сообщает пресс-служба главы республики.

Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам и еще раз подтвердили ранее достигнутую договоренность о том, что в случае внешних угроз будут реагировать в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников, организованном в центре Минска.

