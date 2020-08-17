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Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии

01:27, 17.08.2020
Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе разговора со своим коллегой Александром Лукашенко высказал свое видение ситуации в Белоруссии, сообщает пресс-служба главы республики.

Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам и еще раз подтвердили ранее достигнутую договоренность о том, что в случае внешних угроз будут реагировать в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников, организованном в центре Минска.

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