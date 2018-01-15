После пластических операций в Татарстане погибли два человека

«7 дней»: от проблем с дорогами до пятилетия молодежного симфонического оркестра РТ

Есть ли спасение от нечищеных тротуаров и гололедицы? Каковы точки пересечения сотрудничества Милана с Татарстаном? Какие опасности таит в себе индустрия красоты в республике? На эти и другие вопросы искали ответы корреспонденты еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробности — в материале «Реального времени»



Сезонная болезнь «гололедица»

В эти новогодние праздники Казань столкнулась с очередным наплывом туристов. Пока в Государственном комитете по туризму республики еще не подвели окончательные итоги, но ожидается, что цифра туристов, посетивших Казань в эти новогодние каникулы, превысит 130 тыс. человек. Это больше, чем в прошлом году. В списке самых продаваемых на Новый год направлений внутреннего туризма Казань ожидаемо находится в пятерке лидеров, по оценке ассоциации туроператоров России, вместе с Сочи, Москвой, Санкт-Петербургом и Великим Устюгом.

Однако на этом месте благостная картина новогоднего туристического бума в столице Татарстана завершается. Главная проблема, с которой столкнулись не только гости Казани, но и все жители столицы — неготовность городских служб эффективно реагировать на обычные для зимы погодные катаклизмы.

Очереди в травмпунктах. Только в одном по 100—110 человек каждый день. Абсолютное большинство — это как раз те, кто поскользнулся, упал и очнулся здесь. Специалисты называют такое количество пострадавших стабильно высоким.

— Песком посыпают, к сожалению, в основном на крупных улицах. А во дворах убираются гораздо хуже. Все травмы люди как раз получают во дворах. Человек выходит из подъезда, проходит буквально два-три метра, падает и получает травму, — объясняет ортопед-травматолог Равиль Юсупов.

Месяц или полтора нетрудоспособности — вот вам и диагноз. Нога и рука заживут, а осадок в душе и осадки на наших улицах и во дворах останутся. Что совершенно недопустимо, кстати, с точки зрения закона. Согласно Госстандарту, тротуары должны быть очищены после снегопада не позднее, чем через 3 часа после него. То есть весь лед на пешеходных дорожках — следствие нашего нестандартного мышления.

Проследить за работой управляющих компаний во дворах, то есть ходить по дворам с линейкой и изумляться, почему это снежный покров превышает допустимые 2 см, некому, конечно. Неуправляемые компании при желании можно было просто разорить в одночасье парой-тройкой исков. Просто граждане у нас сердобольные, к тому же деньги, в конечном счете, известно чьи. Другое дело, что, оказывается, и дворник у нас вполне самостоятельная творческая единица.

— Мы с жильцами делали хронометраж рабочего времени, считали, сколько фактически отрабатывают те же самые дворники, те же самые слесари. Получается гораздо меньше. Отсутствие контроля со стороны руководства приводит к плачевным последствиям, — делает выводы член регионального штаба ОНФ в РТ.

И на наших главных туристических маршрутах, как выяснилось, почти сразу после Нового года поломали себе ноги и весь свой отдых многочисленные туристы. Фото Максима Платонова



Но контролировать все же стоит. И если вы видите примеры такого нестандартного мышления, тем более если вы от него еще и пострадали, стоит хотя бы попытаться наказать виновных. На тротуарах и во дворах снегу не место.

— Если произошли какие-то неблагоприятные последствия, потерпевший имеет право потребовать возмещение. Естественно, необходимо зафиксировать, почему это повреждение произошло. Свидетельские показания, фотографии, если возможно, зафиксировать на видео, — разъясняет юрист Игорь Бикеев.

Молодые активисты Общероссийского народного фронта с начала зимы постоянно инспектируют улицы. И информацию эту доводят до муниципальных властей.

— 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера, поэтому в этом году мы делаем все, чтобы молодежь нашего города обращала на это внимание, чтобы хотя бы молодежи было не все равно. Ведь именно молодежь может решить эту проблему, — считает активист ОНФ Семен Васильев.

Улица Баумана — едва ли не единственная в городе, где тротуарная плитка все еще виднеется проплешинами. Однако и на наших главных туристических маршрутах, как выяснилось, почти сразу после Нового года поломали себе ноги и весь свой отдых многочисленные туристы.

— Падений было очень много. Самое ужасное то, что картина была одинаково неприглядная. В Свияжске и Раифе был сплошной лед, идти было невозможно, песком посыпано не было ни в городе, ни в местах скопления туристов. И это, естественно, вызвало отрицательный отклик от наших гостей. Мы пытались объяснить, что неожиданное подморожение. Все понятно. Однако, как говорят, ложки нашлись, а осадок остался, — сетует председатель гильдии экскурсоводов Казани Надежда Секретова.

Итак, осадки остались. До весны. Сезонное заболевание «гололедица», стало быть, не лечится.

Предпосылки для партнерства Италии и Татарстана

Следующий сюжет передачи был посвящен аспектам городской жизнедеятельности в итальянском Милане. Город, который многие считают чем-то похожим на Казань.

В Милане, погода в это время года хоть и влажная, снег — явление довольно редкое. Поэтому даже само понятие «гололед» местным муниципальным службам почти незнакомо, зато есть другое сходство с той же Казанью. И бросается оно в глаза сразу же. Такое ощущение, что автомобили в Милане практически повсюду. Зазеваешься и можно угодить под колеса. Наличие большого количества мотоциклов и велосипедов ситуацию не спасает.

Еще одна примета времени, которая объединяет Казань и Милан, — автомобильное движение, которое в Италии никак не ограничивается. С парковками в Милане не просто проблема, а настоящая беда. Как казанцам, так и миланцам необходимо думать о развитии дополнительных пешеходных зон.

В Милане снег явление довольно редкое. Фото ftour.otzyv.ru



Милан — туристический центр, дом высокой моды и высокой кухни, обитель небоскребов и впечатляющей старинной архитектуры. Конкретно в этом плане примером для Казани служить не может. Но вот где дело в Милане поставлено основательно, так в вопросах экологии. Особое внимание здесь уделяют водным ресурсам.

Рассказывая о некоторых особенностях технологического процесса очистки, местный гуру Роберто Маззини подчеркивает: для Италии и Милана, вопросы экологии и защиты водных ресурсов имеют приоритетное значение, поэтому добиться показателей выше среднеевропейских здесь было делом чести.

В чем главное достоинство технологии? Региональный директор компании «Вомм» Рикардо Перес не делает особого секрета, схематично показывает процесс. В принципе, ничего сверхъестественного. Главное — соблюдение всех технологических операций. Дезинфекция, фильтрация — все с применением самых высоких стандартов. И наконец, определенное «ноу хау» итальянской компании — термическая сушка осадков. К слову, для Казани тема актуальнейшая. Мы все знаем, к чему приводит отстаивание и обезвоживание осадков по-старинке, то есть на открытом воздухе. К тем самым пресловутым иловым полям. Итальянцы предлагают решить проблему раз и навсегда — превратить осадки в гранулы. Далее пути их использования могут различаться. Например, в случае с Казанью предлагается превращать их в дополнительное тепло, проще говоря, сжигать. В Милане поступили несколько иначе.

Таких установок, действующих и строящихся, более 500 по всему миру. Есть они и в России.

— В России мы поставили такие установки в Сочи, Новочебоксарске, Екатеринбурге, Иваново и считаем, что для Казани такая технология тоже подошла бы. Главное, она экологически безупречна. Для нас важно сотрудничество с Татарстаном, мы готовы на многое для этого, в том числе локализовать производство в республике, — поясняет президент компании «Вомм» Коррадо Веццани.

Для выхода на татарстанский рынок итальянцы уже сделали ход конем — наладили тесное сотрудничество с Казанским энергетическим университетом. Уже объявили о создании на базе вуза крупного научно-исследовательского центра. Не исключено, что в Казани «Вомм» будет готовить специалистов по утилизации отходов для обслуживания своих установок по всей стране.

Итальянский проект для казанского «Водоканала» руководитель компании «Вомм» представил на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Казань пока в раздумьях, но уже выступила со встречным предложением — подумать над вопросом утилизации промышленных отходов, в частности, нефтешлама. Итальянцы ответили, ничего невозможного нет.

Не исключено, что в Казани «Вомм» будет готовить специалистов для обслуживания своих установок по всей стране. Фото engineer-cadry.ru

Между Италией и Татарстаном очень много общего, даже кухня схожая — используется много теста. «Шеф-повар за две минуты». В этом слогане вся суть работы компании «Зини». Все гениальное просто, говорят итальянские мастера кулинарного дела и предлагают в этом убедиться воочию.

— Продукты «Зини» характеризуются тем, что они варятся и сразу замораживаются. Это позволяет сохранить их полезные свойства и вкусовые качества, прекрасный внешний вид. На готовку уходит буквально несколько минут, — рассказывает коммерческий директор компании «Зини» Лаура Гиоргетти,

— Ломбардия — это самый развитый промышленный регион Италии, самый богатый. Татарстан — ведущий в экономическом плане регион России. Так что у нас отличные предпосылки для партнерства. Надо только начать, — считает президент компании «Вомм» Коррадо Веццани.

В погоне за красотой

В России наметилась новая тенденция. Если раньше копили деньги на путешествие или на новую квартиру, то сейчас все больше жителей страны предпочитают вкладывать средства в коррекцию собственной внешности, фигуры. В частных казанских клиниках, а ведь именно в столицу приезжают оперироваться из всех районов Татарстана, очереди на такие операции. В одних медицинских центрах они уже расписаны до весны, в других запись и вовсе только на лето. Согласно статистике от аналитического центра Vademecum, в 2016 году жители России потратили на «пластику» более 250 млн долларов, или 9 млрд рублей. Было проведено около 95 тыс. пластических операций на различных частях тела. Статистика 2017 года, по мнению экспертов, — цифры 2016 года, умноженные на два. В связи с повальной модой что-то в себе улучшить руководство Росздравнадзора по Татарстану просит тех, кто стремится стать красивым, быть особенно бдительными. У надзорного органа сейчас много вопросов к так называемым косметологическим салонам и к специалистам, работающим на дому.

Татарстан входит в тройку регионов России, где пластических операций делают больше всего.

— Основной процент операций — конечно, маммопластика. Блефаропластика — улучшение век. Липосакция очень часто встречается, — рассказывает заведующий отделением хирургии частной клиники Марат Хайруллин.

По его словам, 90% операций делают именно дамы и лишь 10% мужчин ложатся под нож ради красоты. Отметим, самой популярной пластической операцией в Казани среди мужчин считается коррекция носа. На втором — изменение формы ушей. И на третьей позиции — подтяжка лица.

Татарстан входит в тройку регионов России, где пластических операций делают больше всего. Фото mediccity.ru

Приезжают со всей страны. Частые клиенты — жители Москвы и Петербурга. На вопрос, почему едут именно в Казань, хирург с улыбкой отвечает: «Во-первых, в Казани высококвалифицированные специалисты, во-вторых, демократичные цены».

— Однажды приходили уши эльфа себе делать, — вспоминает самую необычную операцию Хайруллин. — Люди смотрят «Инстаграм», хотят быть похожими на кого-то. К идеалу своему подойти хоть в чем-то, — объясняет врач.

— Несмотря на финансовые трудности, в нашей стране количество пациентов в отношении эстетической пластической хирургии увеличилось. Я даже могу сказать, что в разы увеличилось. Это связано с тем, что открылось достаточно много клиник, пусть небольшие, но они успешно работают. Начался приток хирургов со стороны Москвы в Казань, — говорит о популярности пластики профессор, главный специалист-эксперт по пластической и реконструктивной хирургии Минздрава РТ и ПФО Андрей Богов.

Богов отмечает, больше всего операций сегодня в республике делают по реконструктивной хирургии. В РКБ, где он заведует отделением пластической микрохирургии кисти, только в день таких операций около 15. На второй позиции— микрохирургия. Эстетическая лишь на третьей строчке.

— Найти пациентам своего хирурга непросто. Нужно учитывать официальные позиции, стаж, официальные лицензированные бумаги в работе, его публикации в этой профессии и, конечно, рейтинг самой клиники. Желательно, чтобы пациент посмотрел на его клинические работы не в интернете. Ведь там может быть видоизменено, — советует Богов.

А то, что порой может быть «больно», подтверждают жалобы, поступившие в Росздравнадзор по Татарстану. Заместитель руководителя Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова показывает фотографии из самого необычного дела. В надзорный орган обратился пожилой мужчина 70 лет. Пенсионеру не понравилось, как ему ликвидировали морщины на лбу. Для эталона мужчина приложил свою фотографию. Правда, на снимке ему 18 лет.

— Мы зарегистрировали в прошлом году два случая смерти женщин после пластических операций. Одна операция была по поводу изменения объема желудка. Ведь, считается, основная причина ожирения — это то, что желудок растянут. Второй случай — анестезиологическое осложнение, — рассказывает Шайхутдинова.

Всего по итогам 2017 года в Росздравнадзор поступило порядка 50 жалоб, касающихся индустрии красоты. Кстати, обращений именно по пластическим операциям, проведенным в клиниках, меньше всего.

В Росздравнадзоре есть вопросы к тем, кто «создает красоту» в домашних условиях. В 2017 году удалось поймать с поличным косметолога. Женщина делала уколы красоты у себя дома. Подключилось МВД. Был наложен штраф.

По итогам 2017 года в Росздравнадзор поступило порядка 50 жалоб, касающихся индустрии красоты, сообщила Любовь Шайхутдинова (на фото — в центре). Фото aspredrt.ru

— Тот же ботокс в официальной сети стоит 8 тыс. условно, и вам предлагают за 3. Можно предположить, что эта услуга проведена фальсифицированными лекарственными препаратами или контрафактными, — предостерегает Шайхутдинова.

Больше всего в надзорный орган жаловались на так называемые косметологические центры, которые позиционируют себя как оздоровительные.

— Вот и поверила, никак не думала, что так могут поступить, — говорит жительница Казани Людмила Рожко. У женщины проблемы с венами. Людмила посетила центр в октябре. Говорит, сразу взяли в оборот. Сначала подарочные процедуры. После чего на теле остались даже синяки. Потом сделали капельницу. Похоже, именно в ней и была причина, подозревает женщина. Пострадавшая говорит, всегда внимательно читает документы, подписывать ничего не хотела. Обрабатывали 5 часов.

— Их несколько человек было. Назвали сумму в 52 тыс. рублей. Я говорю, очень дорого, у меня нет таких денег. Они говорят, а мы вам кредит оформим. Я говорю, давайте посмотрим. Ох, кредит под 28 процентов, — жалуется пострадавшая.

В итоге подписала. Сейчас женщина ведет свое расследование. Она хочет вывести на чистую воду тех, кто так с ней поступил.

— Десять учреждений используют такие методики работы. Что происходит внутри заведения, пациенты описывают по-разному. Кто-то пишет, что на них оказывали сильное психологическое давление, кто-то пишет, что поили чаями, — рассказывает Любовь Шайхутдинова.

Росздравнадзор выходит с проверкой, когда есть жалобы именно на качество медицинских услуг. Выписывает штрафы. Центр закрывается и открывается вновь, но уже под другой вывеской. Помогают отстоять права тем, кому навязали кредит, и специалисты отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора. Куда также в 2017 году поступило немало обращений.

— За 2017 год в адрес управления поступило более 200 обращений по вопросу косметологических услуг и кредитных договоров. В прошлом году виновные лица были привлечены к ответственности, сумма штрафа составила более 1 млн рублей, — отчитывается главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по РТ Оксана Семушина.

Индустрия красоты в Казани активно развивается. А значит тех, кто захочет на этом заработать, вряд ли станет меньше. В Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре дают простой совет: чтобы результат был таким же, как ожидания, не поленитесь заранее собрать как можно больше информации о заведении, где создают красоту.

Молодежный симфонический оркестр празднует пятилетие

На этой неделе 5 лет исполнилось молодежному симфоническому оркестру РТ. Знаменательную дату в республике отметили большим концертом.

В мире молодежных оркестров единицы. И среди них теперь татарстанский. Молодежным назвать его сложно — здесь все больше детей и 8 лет, и старше.

На этой неделе 5 лет исполнилось молодежному симфоническому оркестру РТ. Фото tatarstan-symphony.com

— Это говорит о том, что у нас есть будущее. Это самое главное. Идея была не в том, чтобы воспитывать смену в Госоркестр, а дать детям понять, что то, чем они занимаются, — очень важно и нужно людям, — говорит художественный руководитель ГСО РТ Александр Сладковский.

Несмотря на высокий статус юного оркестра, попасть сюда может любой, влюбленный в музыку. Это было одним из самых главных условий при рождении коллектива. Сегодня это 70 скрипачей и виолончелистов, что съезжаются на репетиции из Зеленодольского района и всей Казани.

— В этом коллективе играют самые простые мальчишки и девчонки. Это учащиеся детских музыкальных школ. Дерзкий план, который предложил Александр Витальевич Сладковский, вызвал в рядах педагогов, директоров школ поначалу смятение, недоверие. Ребята стеснялись своего инструмента. Потому что повально девочки идут на вокал и фортепиано, а мальчики идут на гитару. А инструменты симфонического оркестра — не самые популярные инструменты, — отмечает директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева.

В России детских оркестров с недетскими амбициями фактически нет. «Мама» коллектива, художественный руководитель Светлана Лось, признается: оркестр — это великий труд. Только в день концерта дети репетировали около 6 часов.

— Например, в Волгограде больше специализируются на детском репертуаре. У нас взрослый репертуар. Мы прививаем детям вкус к высокой музыке. Это дает свои плоды, потому что очень развивается кругозор. В музыкальных школах они вышли, поиграли для родителей, большой зал им неподвластен. А здесь они играют в лучших концертных залах и за рубежом. В прошлом году, например, мы играли концерт на главной сцене парижского Диснейленда. Кому еще там довелось сыграть? — говорит Светлана Лось.

Молодежный симфонический оркестр Татарстана — лауреат нескольких международных конкурсов в Чехии, Италии, Германии. За 5 лет оркестр дал около 100 концертов на многих сценах России. Один из самых любимых фестивалей оркестра — «Достояние республики». И это символично. За эти 5 лет они сами стали достоянием Татарстана.

— Я горжусь тем, что нам удалось это сохранить и превратить в значимый культурный институт, — подчеркивает художественный руководитель ГСО РТ Александр Сладковский.

«Идея была не в том, чтобы воспитывать смену в Госоркестр, а дать детям понять, что то, чем они занимаются, — очень важно и нужно людям», — говорит Александр Сладковский. Фото Дмитрия Резнова

Приемные семьи для пожилых

Год назад в Татарстане стартовал пилотный проект по созданию приемных семей для граждан пожилого возраста. На сегодняшний день уже созданы 37 приемных семей. Будущий опекун должен предоставить в центр социального обслуживания информацию о своем материальном положении, об отсутствии каких-либо серьезных заболеваний и судимости. А за уход за престарелым человеком предусмотрена ежемесячная выплата от 4 до 8 тыс. рублей. Сумма абсолютно неравнозначна той работе, которую на себя возлагают опекуны. Значит, за это благое дело явно берутся не с целью материального обогащения. Корреспонденты «7 дней» выясняли причины, которые сложно понять и объяснить.

Ясный ум и хорошая память в таком преклонном возрасте — это большая удача, которая выпадает далеко не всем. Сания в свои 90 лет еще вяжет носки для детей и внуков, с которыми так неожиданно ее свела судьба в деревне Татарская Икшурма Сабинского района.

Сания никогда не знала, что у нее столько родных людей. Родных не по крови, а по жизни. Родилась она еще до войны в Арском районе, всю свою жизнь прожила и проработала в Казани. Одна вырастила дочь, потом смотрела за внуками. А когда состарилась, оказалась никому не нужна. Последние годы Сания апа жила в доме престарелых. Там ее и встретила Нурзия Гарипова. На первый взгляд, обычная деревенская женщина, с таким необычайно большим сердцем.

Нурзия — сама уже бабушка. У нее пятеро внуков. Но дети выросли и разлетелись кто куда. Говорит, что долгое время страдала от пустоты внутри, от того, что так хотелось кому-то помочь, о ком-то заботиться. Это чувство ее тяготило и не давало жить полной жизнью. Сания смогла заполнить этот пробел, внесла в ее жизнь порядок и покой.

Нина Григорьева из села Большие Лызи Балтасинского района долгое время работала сиделкой, присматривала за стариками и инвалидами, брошенными на произвол судьбы. На ее глазах происходили чудовищные вещи. Тогда женщина для себя решила, что должна помочь хотя бы одному одинокому человеку.

Так появилась в семье Идея Николаевна. Женщина с удивительно сложной судьбой. Родилась еще в начале войны в деревне Крюково. В мирное время с семьей поехала строить КАМАЗ, всю жизнь проработала на литейном заводе. Воспитала сына, который еще в перестроечные годы пропал без вести.

Она ждет и любит своего пропавшего сына до сих пор. Удивительно, но женщина не утратила веру в людей даже после того, как черные риелторы лишили ее квартиры в Челнах. В последние годы Идея Николаевна скиталась по съемным углам, пока не встретила свою Нину.

— Мне все в деревне говорят, что я это делаю из выгоды. Зависть какая-то. Я хочу, чтобы у нее все было, — объясняет свой выбор Нина.