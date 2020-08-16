В Казани со дна озера достали торговый ларек

Фото: Татарстанское отделение Русского географического общества

Накануне под Казанью волонтеры провели субботник на озере Глубокое. Среди прочего водолазы достали со дна водоема торговый ларек.

Кроме того, активисты экологи собрали около 30 мешков мусора и 2 автомобильные покрышки. Мусор разделили на несколько фракций, он отправится на переработку.

Во время каждого выезда активисты поднимают со дна озер как минимум один КАМАЗ мусора.

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