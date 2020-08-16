В Гидрометцентре РФ пообещали возвращение летней жары

В России погода в центре европейской территории начнет налаживаться уже с 16 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но ночью похолодает от 8 до 13 градусов из-за северного ветра. Вильфанд отметил, что обычно такая температура по ночам бывает уже в сентябре.

По словам эксперта, со второй половины недели погода все больше будет становиться летней. Согласно прогнозам, днем температура будет прогреваться до +24-26 градусов, а в отдельные дни и до +28 градусов, передает «Российская газета».

Синоптики Татарстана также пообещали, что со вторника погода в республике начнет улучшаться.