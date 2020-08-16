В Гидрометцентре РФ пообещали возвращение летней жары
В России погода в центре европейской территории начнет налаживаться уже с 16 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Так, 19 августа дневные температуры будут выше 20 градусов, но ночью похолодает от 8 до 13 градусов из-за северного ветра. Вильфанд отметил, что обычно такая температура по ночам бывает уже в сентябре.
По словам эксперта, со второй половины недели погода все больше будет становиться летней. Согласно прогнозам, днем температура будет прогреваться до +24-26 градусов, а в отдельные дни и до +28 градусов, передает «Российская газета».
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