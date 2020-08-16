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В Челнах зарезервировали место под строительство центра художественной гимнастики

13:15, 16.08.2020
В Челнах зарезервировали место под строительство центра художественной гимнастики
Фото: realnoevremya.ru

В Челнах зарезервировали место под строительство центра художественной гимнастики.

Начальник Управления физкультуры и спорта Роман Насрединов рассказал, что участок находится практически в центре города. В настоящее время в управлении ждут получения согласованной документации и технического задания. Также прорабатывается вопрос финансирования строительства.

Центр художественной гимнастики изначально планировали обустроить в бывшем здании компании ТТС, но конструкция помещения не подошла из-за низких потолков, передают «Челнинские известия».

Осенью прошлого года в Уфе открыли центр художественной гимнастики.

ОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан
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