В Челнах зарезервировали место под строительство центра художественной гимнастики

В Челнах зарезервировали место под строительство центра художественной гимнастики.

Начальник Управления физкультуры и спорта Роман Насрединов рассказал, что участок находится практически в центре города. В настоящее время в управлении ждут получения согласованной документации и технического задания. Также прорабатывается вопрос финансирования строительства.

Центр художественной гимнастики изначально планировали обустроить в бывшем здании компании ТТС, но конструкция помещения не подошла из-за низких потолков, передают «Челнинские известия».



Осенью прошлого года в Уфе открыли центр художественной гимнастики.

