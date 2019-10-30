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В Уфе открыли новый центр художественной гимнастики

09:09, 30.10.2019
В Уфе открыли новый центр художественной гимнастики
Фото: realnoevremya.ru

В столице Башкирии Уфе открыли центр художественной гимнастики. На открытии присутствовала гимнастка, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева.

Ожидается, что новый центр сможет принимать республиканские и всероссийские соревнования. На его базе будет создана сборная Башкирии по художественной гимнастике, сообщает телеканал БСТ.

Отметим, что 26 октября в России отмечали день художественной гимнастики.

Самым известным представителем Башкирии в данном виде спорта является Ляйсан Утяшева. На днях она стала одним из спикеров на прошедшем в Казани бизнес-форуме.

СпортОбщество Башкортостан
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