В Минске начинается митинг в поддержку Лукашенко

В Минске начинается митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, мероприятие назначено на 12:00, на площади Независимости перед домом правительства собрались порядка 400 человек.

По данным ТАСС, некоторые демонстранты держат в руках красно-зеленые государственные флаги Белоруссии. Остальные участники митинга находятся пока в автобусах, которые стоят на прилегающих к площади улицах.

Как отмечает корреспондент агентства, прибывшие на автобусах люди отказываются общаться с журналистами и не отвечают на вопросы, откуда их привезли.

Ранее президентский кортеж прибыл к Дому правительства в Минске. Однако на лимузине в кортеже не было президентского штандарта, так что можно предположить, что Лукашенко внутри не было. К дому правительства также съезжались автозаки и транспортные автомобили ОМОНа.

Вчера Лукашенко в ходе совещания в Минобороны Белоруссии заявил, что не намерен никому уступать власть.