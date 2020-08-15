Лукашенко: «Страну мы никому не отдадим»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на совещании в Минобороны страны. Комментируя протесты, он заявил, что не намерен никому уступать власть.
«Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — приводит его слова «Sputnik Беларусь».
При этом он предупредил участников совещания, что они не должны расслабляться.
Напомним, что в Белоруссии почти неделю продолжаются массовые протесты, вызванные данными о результатах президентских выборов. Несколько дней милиция жестко подавляла выступления народа, а официальная пропаганда называла акции инспирированными извне.Общество
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