Галкин записал видеообращение в поддержку защитников башкирского Куштау

Фото: скриншот

Юморист Максим Галкин записал семиминутное видео в поддержку защитников башкирского шихана Куштау и призвал не допустить его разработку. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.

«Башкирская содовая компания» не закончит свое существование, если ей не достанется шихан Куштау, — меньше будет прибыли», — отметил артист, приведя цитату из своего же монолога: «Проблема России не том что бедных много, а в том, что богатые никак не нажрутся».



Также Галкин обратился к представителям «Башкирской содовой компании», заявив, что они занимаются уничтожением лица Башкортостана и лица России.

«Я поддерживаю тех, кто собой защищает родную землю, тех, кого винтят, сажают в кутузку за то, что хотят сохранить родную землю», — сказал юморист в свое обращении.

В Башкирии экоактивисты разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. БСК намерена добывать из этой горы сырье для производства соды. Вчера на палаточный лагерь защитников шихана Куштау напали люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана».

