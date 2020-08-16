Директор БСК: к Куштау приехали экстремисты, которые расшатывают ситуацию

В Башкирии у шихана Куштау выступил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов. Он сообщил, что готов вести диалог с местными жителями.

«Те, кто бросаются под КАМАЗы, бросаются на людей, вы знаете нашим ребятам сейчас выстрелили в глаз, тем, кто там находится, как с ними разговаривать? Тем, кто ошибается, заблуждается, — приходите, мы все объясним, расскажем, вы тоже наши братья. А те, кто бросается, они не за республику, не за экологию, они против России, против Республики Башкортостан, против нашего главы, они просто хотят расшатать республику», — цитирует Давыдова «Башинформ».

По его словам, к горе приехали представители всех течений, «экстремисты, кто хочет расшатать ситуацию в Москве».

Напомним, конфликт защитников башкирских шиханов и Башкирской содовой компании в начале августа вступил в новую фазу. Экоактивисты разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. БСК намерена добывать из этой горы сырье для производства соды. Вчера на палаточный лагерь защитников шихана Куштау напали люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана».