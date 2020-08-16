Защитник «Рубина» Данченко перешел в «Уфу» в аренду с правом выкупа
Защитник «Рубина» Олег Данченко на правах аренды перешел в «Уфу», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2020/21. При этом у уфимского клуба есть приоритетное право выкупа футболиста по окончании аренды.
Отметим, что действующий контракт Данченко с «Рубином» действует до 2023 года. 24-летний украинский защитник перешел в казанскую команду летом 2019 года из донецкого «Шахтера». С тех пор футболист провел за «Рубин» 19 матчей и сделал две результативных передачи.
На данный момент у казанской команды есть проблемы с лимитом на легионеров. В нынешнем сезоне в РПЛ клубы могут заявлять лишь восемь иностранных футболистов. Поэтому тренерский штаб Леонида Слуцкого рассматривает варианты трудоустройства еще одного легионера. Им может стать полузащитник Зурико Давиташвили, которым интересуется «Ротор».СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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