Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев в начале следующей недели

Синоптики Гидрометцентра Татарстана рассказали, какая погода ожидается в начале следующей недели в республике.

Так, в понедельник, 17 августа, в республике еще сохранится погода циклонического типа с низкими температурами. Днем опускающийся с северо-запада атмосферный фронт принесет очередную порцию дождей. Ночью температура воздуха достигнет +7..+12°, днем воздух прогреется от +15 до +20°.

По предварительному прогнозу, во вторник и среду западный антициклон постепенно вытеснит пасмурный холодный циклон за Урал, и погода в республике начнет улучшаться. Синоптики отмечаются, что осадки прекратятся, а температуры немного повысятся.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана предупредили, что выходные в республике будут прохладными.