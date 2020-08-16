Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

Фото: wikimedia.org / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции пообещал подробнее изучить дело бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена и принять решение о его дальнейшей судьбе.

Американскому лидеру задали вопрос, не готов ли он помиловать скрывающегося в России Сноудена, которого приговорили к существенному сроку за разглашение гостайны.

«Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом», — приводит его слова «Интерфакс».

В 2013 году Сноуден передал WikiLeaks данные о программах американских спецслужб по слежке за гражданами страны и не только. После скандала экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США был обвинен в шпионаже и похищении госсобственности. Однако Сноуден бежал из страны и в итоге получил убежище в России.