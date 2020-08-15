Чак Норрис обратился к Лукашенко: «Ты у меня поплачешь»

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Звезда боевиков 1980-х Чак Норрис записал видео, в котором обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он потребовал от «Мистера Таракана» прекратить насилие на улицах.

«Я бы хотел сказать пару слов Саше, по кличке Саша Ноль процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я режу лук — он плачет. Так что если ты не прекратишь делать все то, что делаешь теперь, я найду тебя в одной из твоих резиденций и ты еще поплачешь», — сказал Норрис.

Эксперты обратили внимание, что актер записал видео с помощью сервиса Cameo, где у знаменитостей можно за деньги заказать персонализированное видеообращение.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются протесты по итогам президентских выборов.