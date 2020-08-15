Казанская рок-группа «Прогульщики» записала кавер на песню Цоя «Перемен» к годовщине смерти музыканта

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Казанская рок-группа «Прогульщики» выложила кавер на песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Перемен». Видео появилось в группе артистов во «ВКонтакте».

Выход кавера приурочен к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя. «Предполагал ли он, что песня «Перемен» будет так актуальна в 2020 году?» — говорится в посте.

Вчера в Казанском музее соцбыта прошел день памяти Виктора Цоя.



Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. По официальной версии, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

