В Казани пройдет день памяти Виктора Цоя

Фото: музей соцбыта Казани

В пятницу, 14 августа, в Казанском музее соцбыта пройдет день памяти Виктора Цоя. В этот день откроют выставку «Кинохроника подполья», на которой будут представлены фотографии, журналы, книги, кассеты, диски и значки 80—90-х годов.

Также фотографии из личного архива предоставил друг Виктора Цоя — известный режиссер Рашид Нугманов. На них запечатлены фрагменты съемок фильма «Игла», где Виктор Цой сыграл главную роль.

Кроме того, 15 августа прозвучат песни из репертуара группы «Кино», в том числе на татарском языке.

Мероприятие начнется в 17.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, 15 августа 1990 года Виктор Цой в возрасте 28 лет погиб в автокатастрофе.