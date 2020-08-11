В Казани пройдет день памяти Виктора Цоя
В пятницу, 14 августа, в Казанском музее соцбыта пройдет день памяти Виктора Цоя. В этот день откроют выставку «Кинохроника подполья», на которой будут представлены фотографии, журналы, книги, кассеты, диски и значки 80—90-х годов.
Также фотографии из личного архива предоставил друг Виктора Цоя — известный режиссер Рашид Нугманов. На них запечатлены фрагменты съемок фильма «Игла», где Виктор Цой сыграл главную роль.
Кроме того, 15 августа прозвучат песни из репертуара группы «Кино», в том числе на татарском языке.
Мероприятие начнется в 17.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Напомним, 15 августа 1990 года Виктор Цой в возрасте 28 лет погиб в автокатастрофе.ОбществоКультура Татарстан
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