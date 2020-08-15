У татарстанцев не будет дополнительного выходного дня в честь Дня республики

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан сообщили, что жители республики не получат дополнительного выходного по случая Дня республики.

Так, 30 августа является нерабочим праздничным днем, но в этом году этот день выпадает на воскресенье, поэтому дополнительный день отдыха не предоставляется, передает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала о возможном формате проведения Дня республики, который пройдет 30 августа.

