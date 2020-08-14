В выходные татарстанцев ждет холодная и дождливая погода

Синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные в республике.

Так, в субботу,15 августа характер погоды в республике существенно не изменится. Под влиянием тыловой части медленно смещающегося на юго-восток циклона и северных воздушных потоков в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, временами с умеренным и сильным дождем.

Также местами возможны грозы и сильный ветер порывами 15—18 м/с, ночью и утром туман, днем локально возможен град. Ночные температуры опустятся до +9—14°, днем ожидается до +14—19°.

В воскресенье, 16 августа, в тыловой части циклона пройдут кратковременные дожди. Ночные температуры составят +8—13°, днем воздух прогреется до +14—19°.

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