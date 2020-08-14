В выходные татарстанцев ждет холодная и дождливая погода
Синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные в республике.
Так, в субботу,15 августа характер погоды в республике существенно не изменится. Под влиянием тыловой части медленно смещающегося на юго-восток циклона и северных воздушных потоков в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, временами с умеренным и сильным дождем.
Также местами возможны грозы и сильный ветер порывами 15—18 м/с, ночью и утром туман, днем локально возможен град. Ночные температуры опустятся до +9—14°, днем ожидается до +14—19°.
В воскресенье, 16 августа, в тыловой части циклона пройдут кратковременные дожди. Ночные температуры составят +8—13°, днем воздух прогреется до +14—19°.
Ранее профессор КФУ рассказал, когда в Татарстан вернется тепло.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым