«Бавария» победила «Барселону» со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над испанской «Барселоной» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и вышла в полуфинал турнира.



Встреча завершилась со счетом 8:2.

В составе «Баварии» по два мяча забили Томас Мюллер и Филиппе Коутиньо. Ещё по одному голу Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих и Роберт Левандовский. У «Барселоны» отличился Луис Суарес, один мяч в свои ворота отправил защитник «Баварии» Давид Алаба, передает RT.



В полуфинале соперником «Баварии» станет победитель матча «Манчестер Сити» — «Лион».