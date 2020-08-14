В Советском районе Казани почти на двое суток отключат воду

В Советском районе Казани 18 августа в некоторых домах отключат воду почти на двое суток из-за работ на сетях водопровода.

Так, с 1.00 18 августа до 15.00 19 августа воды не будет по следующим адресам:

Сибирский тракт, 27а, 29 (все корпуса), 31, 31а, 31б, 33, 35 (все корпуса), 37, 39, а также в домах по ул. Троицкий лес.

Кроме того, жители некоторых домов Советского района могут столкнуться с перебоями водоснабжения и понижением давления воды. Мэрия Казани перечислила улицы, где могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

Кратковременные перебои водоснабжения и понижение давления воды ожидаются также в поселках Большие Клыки, Константиновка, Малые Клыки, Офицеров, Самосырово.