Алина Загитова показала, как сдавала ЕГЭ по биологии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографией после сдачи ЕГЭ. 18-летняя спортсменка опубликовала снимок с паспортом и ручками в своих Instagram-stories:

Напомним, что 20 июля — день сдачи ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Ранее Алина рассказывала, что готовится к сдаче экзамена по биологии. Спортсменка заявляла, что планирует поступать в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Напомним, что Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года. Фигуристка пропустила чемпионат России и оставшиеся турниры сезона. Алина продолжает тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.