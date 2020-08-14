Минниханов: «Наша задача — обеспечить равные образовательные возможности для всех детей»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу в рамках рабочей поездки, чтобы поучаствовать в августовском совещании работников образования и науки. Об этом сообщается на портале «Официальный Татарстан».



В рамках визита глава РТ и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев посетили образовательные учреждения. Среди них — Елабужский политехнический колледж, университетская школа КФУ и новый полилингвальный комплекс «Адымнар-Алабуга».

Елабужский политехнический колледж на данный момент ведет подготовку рабочих и специалистов. Это позволит удовлетворить потребности в рабочих кадрах промышленных предприятий города.

Школа КФУ презентовала новое учебное заведение, оно будет работать на базе общеобразовательной школы №5. Здание было отремонтировано, а кабинеты оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием. Также в школе открыли классы ранней профилизации с направлениями: IT, химико-биологическое и социально-экономическое.

В «Адымнар-Алабуге» состоялась церемония передачи школьных автобусов муниципальным образованиям республики. Всего татарстанские школы получат 200 автомобилей.

Также Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев осмотрели выставку сельскохозяйственной техники. Ее производство налажено в Елабужском районе на предприятии «МТЗ-Татарстан».

Президент РТ подчеркнул, что система образования является вопросом номер один. «Сегодня в республике многое делается в части модернизации образовательной сферы. Наша задача — обеспечить равные образовательные возможности для всех детей», — отметил он.

Напомним, ранее президент РТ посетил с рабочей поездкой Бугульминский район.

