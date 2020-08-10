Минниханов в Бугульме и экс-министры в кукурузе: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 10 августа

Сегодня Бугульминский район с рабочей поездкой посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава района Линар Закиров поделился видео, в котором показано, как встречали руководителя республики. Ему показали достижения народного хозяйства, благоустройство дворов по программе «Наш двор», а также Дворец молодежи.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов, ранее занимавший пост министра образования Татарстана, выложил фото со своим бывшим коллегой по кабмину Маратом Ахметовым, также бывшим главой Минсельхозпрода РТ. Экс-министры образования и сельского хозяйства снялись на фоне полей кукурузы.

Сразу несколько районов Татарстана празднуют сегодня свое 90-летие. Особо красивым видео в Instagram отметился глава Сармановского района Фарит Хуснуллин.

Эстафету флага 100-летия ТАССР подхватил Алькеевский район, где этот символ новой государственности Татарстана побывал сегодня. Фото с церемонии выложил глава района Александр Никошин.

Евгений Калашников