В России представили новый пистолет «Полоз»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Ростеха разработал новый пистолет «Полоз». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Известно, что новая разработка меньше и легче стандартного армейского образца. Пистолет предназначен для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии. Он позволит делать выстрел на дальности до 50 метров.

Гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков добавил, что пистолет удобен, надежен и неприхотлив в использовании.

Ранее сообщалось, что в Казани выросло количество обращений за первой лицензией на покупку гражданского оружия на 3%.

