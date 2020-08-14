В Казани временно отменили остановку «Центральный стадион»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В связи с реконструкцией общественного пространства в Казани на площади Тысячелетия временно отменен остановочный пункт «Центральный стадион». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что остановка, расположенная в направлении Кремлевской дамбы, исключена из маршрутов движения автобусов №6, 15, 29, 35, 37, 47, 74, 75 и троллейбуса №2.

Ранее сообщалось об изменении троллейбусного маршрута №1. Теперь он не будет доезжать до остановок «Ул. Четаева», «Ул. Лаврентьева», «Ул. Чуйкова», «7 горбольница», «Роддом», «Пр. Ямашева», «Ул. Адоратского, 1а».

