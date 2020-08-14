Казанские «Зенит» и «Динамо» начнут волейбольную Лигу чемпионов с группового этапа
Европейская конфедерация волейбола (CEV) опубликовала информацию об участниках еврокубков на следующий сезон.
Российские «Зенит-Казань», «Локомотив» (Новосибирск) и «Кузбасс» (Кемерово) посеяны сразу на групповой этап в мужской части сетки Лиги чемпионов. Московское «Динамо» пройдет два этапа квалификации.
В женской части Лиги чемпионов Россию представит чемпион страны «Динамо-Казань», а также «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Калининград).
Всего в мужской части группового этапа турнира примут участие 36 команд, в женской — 20 клубов.
Напомним, предыдущий розыгрыш волейбольных еврокубков был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.СпортВолейбол Татарстан
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