Волейбольные еврокубки завершены досрочно, командам выделят 11,5 млн евро поддержки

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение не доигрывать оставшиеся матчи Лиги чемпионов, Кубка ЕКВ и Кубка вызова из-за коронавируса.

«Здоровье спортсменов, тренеров, болельщиков, официальных лиц, организаторов и всех, кто связан с нашим видом спорта, остается нашим главным приоритетом на данном этапе и поэтому должно превалировать над всеми другими интересами», — сказал президент CEV Александр Боричич.

В целях поддержки волейбольных команд, лишившихся заработков из-за отмены матчей еврокубков, CEV приняла решение выплатить клубам-участникам 80% призового фонда. Также некоторым коллективам будут выделены дополнительные средства на поддержку во время кризиса. Всего размер помощи составит около 11,5 млн евро.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка ЕКВ успешно выступало «Динамо-Казань», которое успело добраться до четвертьфинала турнира, где в первом матче в трех сетах одолело итальянскую «Бусто Арсицио».