Экс-глава Минэкологии Татарстана останется в СИЗО до конца октября

Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным продление ареста бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. Под стражей по делу о подстрекательстве к убийству он останется до 26 октября, передает журналист «Реального времени».



Адвокат обвиняемого Равиль Туктаров продолжает настаивать на незаконности следственных действий в отношении его клиента: «Решение Советского райсуда от 16 июля о разрешении на отмену постановления следствия 2010 года о прекращении уголовного преследования моего клиента до сих пор не вступило в силу, а ему уже избрали и продлили меру пресечения».

По словам защитника, рассмотрение его апелляционной жалобы на то самое решение намечено на конец августа.

Напомним, бывшего главу Буинского района и бывшего министра экологии РТ задержали почти месяц назад на выходе из зала Советского райсуда — сразу после оглашения судебного разрешения отменить постановление по Садретдинову 2010-го года и возобновить его уголовное преследование по делу об убийстве буинского активиста и помощника депутата Госдумы в 2003 году.

На следующий день по ходатайству Следкома по РТ он был арестован уже в качестве обвиняемого в подстрекательстве к тому убийству. Вину Садретдинов не признает.