В Татарстане на четверть выросло число преступлений со стороны мигрантов

За 6 месяцев 2020 года иностранные граждане совершили в Татарстане почти на четверть больше правонарушений, чем за тот же период прошлого года — всего 234 случая. Удельный вес подрос на одну десятую процента — 0,9% против 0,8% в минувшем году.

Основную часть в этой статистике составляют преступления против собственности (47,4%, 111 случаев), в основном кражи (79 случаев). Следом идут преступления против жизни и здоровья (12,8%, 30 случаев). 24 преступления иностранных граждан в Татарстане (10,3%) связаны с незаконным оборотом наркотиков, и эта графа подросла, пожалуй, динамичнее всех — в первом полугодии 2019 таких случаев было всего 13. Насильственных действий сексуального характера стало на 1 эпизод меньше (3 против 4), фактов дачи взятки — существенно меньше (11 против 17 в 2019 году). Однако МВД по Татарстану считает, что на оперативную обстановку в республике преступления иностранцев не оказывают существенного влияния



Подробнее о том, почему преступность растет, как трудовые мигранты пережили у нас пандемический локаут и как эксперты и представители диаспор оценивают идею ужесточения правил въезда в Россию для тех, кто желает здесь работать, — в материале «Реального времени».

