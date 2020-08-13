В Казани у неплательщика налогов арестовали BMW прямо на дороге

Фото: пресс-служба ФНС

В Казани судебные приставы совместно с сотрудниками ФНС арестовали BMW 320D XDRIVE местного жителя. Его остановили на улице Саид-Галеева.

По данным Федеральной налоговой службы, владелец машины накопил долг более 1 млн рублей. Должник не оплачивал налоги в 2019 и 2020 годах, уточнил начальник отдела урегулирования задолженности №2 ИФНС России по Московскому району Казани Андрей Маклаков.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель арестовал транспортное средство, принадлежащее должнику, — BMW 320D XDRIVE, и поместил на специализированную стоянку», — приводит его слова пресс-служба ФНС.

Отмечается, что налоговики и приставы проводят подобные рейды каждую неделю. В ФНС рекомендовали казанцам погасить долги по налогам в кратчайшие сроки.