Донорство, социальный туризм, библиотеки: с чем общественники пришли к Минниханову

Фото: Илья Репин

Доноры по интересам



Встречи общественного избирательного штаба кандидата в президенты Татарстана Рустама Минниханова стали традиционными и еженедельными. Сегодня за круглым столом обсудили возможности для самореализации татарстанцев представители науки, культуры, образования. Говорили о самых разных площадках для людей разного возраста.

Директор некоммерческого партнерства DonorSearch Руслан Шекуров рассказал о платформе, которая объединяет несколько тысяч человек, и донорство — лишь один из многих интересов для них. По словам Шекурова, дружественная площадка — инструмент коммуникации. Вскоре эта ассоциация проведет свой фестиваль. «Можно не только сдавать кровь, но и следить, напрмер, за экологией», — замечает руководитель организации.

Он рассказал о взаимодействии с государством:

— Государство должно формировать открытые условия, на которых могут вырастать различные стартапы, а не пытаться держать все в своих руках и подчинять под себя… А дальше должны работать активисты, общественники, предприниматели.

По мнению Шекурова, предприниматели и некоммерческие организации могут оперативнее реагировать на разные вызовы. Он привел пример, когда во время самоизоляции упал поток доноров по стране от 30 до 50 %. Организации доноров подключили сервис такси, который смог перевезти к месту сдачи крови в 100 городах России 25 тыс человек.

Более 300 грантов на 35 миллионов

Модератор встречи, заместитель штаба кандидата в президенты Татарстана Рустама Минниханова — Айрат Мубаракшин напомнил, что в программе кандидата — расширять гранты регионального фонда. Фонд проводит конкурс и выделяет субсидии некоммерческим организациям, которые реализуют гражданские инициативы. С 2017 года «Единая Россия» была ежегодным инициатором такого конкурса. Как сообщил Мубаракшин, он получил положительный общественный резонанс. Так, за прошлые годы всего было представлено 656 проектов, из них 225 реализованы, еще 131 проект реализуется в этом году. На поддержку победителей и их социально значимые проекты ежегодно в республике выделяют 35 млн рублей.

Среди них и школа села Манзарас Кукморского района, где создали историко-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Сабира Ахтямова. Его руководитель Гульнара Кадирова рассказала о том, что музей, появившийся почти одновременно со школой, неоднократно участвовал в разных конкурсах. В 2018 году он занял первое место в республике, а в этом году на всероссийском этапе занял второе место в номинации «Лучший сельский школьный музей».

Директор некоммерческой организации «Татарстан — республика возможностей» Нафис Сиразетдинов сообщил, что этот проект не финансирует молодежь, но «прокачивает». Эта организация аккумулирует многие проекты в своем реестре, помогает заполнять заявки, подсказывает активным ребятам от 18 до 30 лет, как достойно представить себя

Сиразетдинов сообщил, что в этом году Минмол республики в этом году впервые объявил грантовый конкурс на поддержку молодежных инициатив с финансированием грантов до 300 тыс рублей. Порядка 70 человек получили поддержку.

Всероссийский конкурс мол проектов Федерального агентства по делам молодежи предоставляет гранты до 1,5 млн руб для молодых людей от 16 до 30 лет, в нем могут участвовать даже школьники, которые заявляют свои проекты по номинациям добровольчества, развития социальных лифтов, творчества, патриотического воспитания, профилактики негативных явлений, укрепления семейных ценностей, а также спорта, туризм, медиа. В этом году гранты получили 22 проекта на сумму более 18 млн рублей, в прошлом году 18 человек выиграли этот конкурс.

Большой грантовый конкурс в рамках всероссийских молодежных форумов («Таврида», «Иволга») для участников от 18 до 30 лет перешел в онлайн-формат. «Сидя дома, можешь получить грант до 1,5 млн рублей. В 6 форумах этого года 8 человек из Татарстана получили поддержку на общую сумму свыше 4 млн рублей.

— Сам из Менделеевска, будучи школьником, искал ресурсы и возможности получить поддержку. Но в наше время такого не было, а сейчас каждый школьник может заполнить такую заявку. Информация скапливается у нас. Наша задача — чтобы как можно больше инициатив молодежи из районов получили поддержку, — подчеркнул Нафис Сиразетдинов.

Победитель WorldSkills в своей компетенции Айдар Минеев — играющий чемпион. Он готовит других ребят со всей России к чемпионату профессий в Шанхае. Айдар рассказал о том, как еще школьником участвовал в Junior WorldSkills. Минеев пояснил, что его учебно-производственная база взаимодействует с колледжами, открывает еще несколько компетенций. За такими кадрами обращаются ведущие производства и директора, они следят за чемпионатами профмастерства. По словам специалиста — технолога, который закончил колледж имени Поташова, площадки для подготовки в Татарстане есть в Бугульминском машиностроительном техникуме, в Набережных Челнах, в колледже связи в Казани.

Нужно развивать социальный туризм

Директор Дворца культуры им Саид-Галеева Валентина Иванова порадовалась той реставрации, которую провели в этом году в памятнике архитектуры в рамках президентской программы. Его оснастили современным оборудованием. Иванова напомнила, что в Казани подобную модернизацию прошли КЦ «Московский», ДК им Ленина. Кроме того, завершаются работы на других проектах — город хорошеет, по словам директора Дворца культуры.

— Неоднократно Рустам Нургалиевич был на нашей площадке. Он — один из тех глав в государстве, которые, как Ленин говорил, близки к народу: на всех мероприятиях всегда общается с людьми, он подходит ко всем, спрашивает. Извините, по-русски говоря, лапшу на уши ему не навесишь. И это «хождение в народ» нашему руководителю позволяет находится на передовой волне, — отметила Валентина Иванова.

Она напомнила, что учреждение в год участвует в 3-4 конкурсах на гранты, работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья и «жизнелюбами» — пенсионерами.

Реготделение «Союз пенсионеров России» подключает пенсионеров к оздоровительным, культурным проектам, проводит консультации, лекции, задействуя почти 300 преподавателей КФУ и Института культуры, а также обучает компьютерной и цифровой грамотности. Почти 40 тыс человек прошли подготовку работе на компьютерах, но хотят обучаться еще больше, заметила председатель реготделения «Союза пенсионеров России», региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение» Любовь Мишина.

— Обращаясь к культуре, скажу, что у нас удивительные возможности познания истории родного края. Возможности огромные, но материальное положение не всегда позволяет организовать экскурсии. Социальный туризм очень слабо развит. Говорю об этом на всех уровнях, — отметила Мишина.

В библиотеку должны ходить как в «Мегу»

Недавно назначенная руководителем Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова выразила восхищение уровнем нового объекта, оборудованным по последнему слову техники. Она готова спорить, что такого «арт-хаба в интеллектуальное пространство» нет больше в России. В библиотеке есть технология для сохранности книг и реставрации древних фондов. Она сообщила, что большой раздел учреждения посвящен татарской культуре и языку. По словам Тимерзяновой, в Европе библиотеки становятся очень популярным местом для горожан. «Они туда ходят, извините, как у нас ходят в «Мегу», — сравнила спикер.

Она отметила, что «Некрасовку», московскую библиотеку в день посещают 400 человек. Национальная библиотека в Казани тоже ставит для себя задачу приблизить число посетителей к этой цифре и выше. Тимерзянова назвала модернизированный объект прекрасной базой для социального лифта, «прорывом культурного восприятия жизни внутри себя».

— Будем привлекать как можно больше резидентов, людей с проектами. Привлекаем молодежь, есть видение, кто на этих площадках будет, — сказала Тимерзянова сегодня во время встречи, которую провел общественный штаб кандидата в президенты Татарстана.

Руководитель учреждения рассказала, что библиотека будет площадкой для выставок, проектов людей науки, студентов, татарской городской молодежи. Это будет местом для семейного отдыха. Здесь будут зоны для самых маленьких, а также закрытая зона для подростков.

Любовь Мишина сразу попросила записать, что необходимо организовать абонементы в Национальную библиотеку для татарстанцев пенсионного возраста.

Присутствующие за круглым столом отметили, что на базе новых дворцов и библиотеки можно проводить и встречи поэтов и писателей — о нехватке площадок для творческого общения говорил народный поэт Татарстана, публицист Зиннур Мансуров. Он также напомнил, что необходимо поддерживать школьных педагогов, именно они раскрывают потенциал детей, которые от природы все талантливы.

Екатерина Аблаева