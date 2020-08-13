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Ютьюбер из Индонезии собрал почти 3 миллиона просмотров на видео, где он ничего не делает

19:19, 13.08.2020 2
Ютьюбер из Индонезии собрал почти 3 миллиона просмотров на видео, где он ничего не делает
Фото: скриншот

Индонезийский ютьюбер Мохаммад Дидит на своем yotube-канале выложил видео, на котором он два часа смотрит в одну точку. Оно набрало 2,8 миллиона просмотров, а Дидит стал локальным мемом, сообщает издание «Палач». При этом на канале ютьюбера всего 35 подписчиков.

Упоминается, что современный «Ютьюб» хорошо отслеживает накрутки и спам-ботов, поэтому собрать такое количество просмотров на видео, где ничего не происходит, — сложная задача.

Однако у Мохаммада была причина для записи видео такого формата. По его словам, на него «давило индонезийское общество». Консервативное поколение считает блогеров бездельниками, поэтому в адрес Мухаммада посыпалось множество просьб о том, чтобы записать полезное образовательное видео для молодых людей. Именно так он решил сделать ролик буквально ни о чем.

Изначально был запланирован хронометраж в десять минут, однако Муххамад смог выдержать дольше. По всей видимости, это и стало причиной его успеха.

Ранее «Реальное время» сообщало о блокировке одного из самых популярных в России детских каналов.

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комментарии

  • Анонимно 19:30
    куда катится мир?
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  • Анонимно 19:31
    Мохаммад, Муххамад, Мухаммад. Как его зовут-то?
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