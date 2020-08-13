Ютьюбер из Индонезии собрал почти 3 миллиона просмотров на видео, где он ничего не делает

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Индонезийский ютьюбер Мохаммад Дидит на своем yotube-канале выложил видео, на котором он два часа смотрит в одну точку. Оно набрало 2,8 миллиона просмотров, а Дидит стал локальным мемом, сообщает издание «Палач». При этом на канале ютьюбера всего 35 подписчиков.



Упоминается, что современный «Ютьюб» хорошо отслеживает накрутки и спам-ботов, поэтому собрать такое количество просмотров на видео, где ничего не происходит, — сложная задача.

Однако у Мохаммада была причина для записи видео такого формата. По его словам, на него «давило индонезийское общество». Консервативное поколение считает блогеров бездельниками, поэтому в адрес Мухаммада посыпалось множество просьб о том, чтобы записать полезное образовательное видео для молодых людей. Именно так он решил сделать ролик буквально ни о чем.

Изначально был запланирован хронометраж в десять минут, однако Муххамад смог выдержать дольше. По всей видимости, это и стало причиной его успеха.

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