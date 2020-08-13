БЕЛАЗ опроверг информацию о забастовке работников

ОАО «БЕЛАЗ» и руководство города Жодино Минской области на встрече с трудовым коллективом крупнейшего предприятия Белоруссии опровергло информацию о забастовке на заводе, сообщает ТАСС.



Руководство предприятия и Жодино пригласило на встречу работников, которые могут задать вопросы относительно происходящих в стране событий. «Производство продолжает работать, ничего не останавливалось», — отметили на БЕЛАЗе. На заводе также добавили, что на встрече может присутствовать любой желающий, и руководители подразделений без проблем отпускают работников на встречу.

В некоторых telegram-каналах появилось видео с завода «БЕЛАЗ», на котором видно, что по территории завода идет большая колонна работников.

Напомним, по Белоруссии после проведенных выборов президента вспыхнули протесты. Ранее «Реальное время» сообщало о причинах протестов в Минске.

