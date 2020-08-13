Прокуратура Челнов установила нарушения в состоянии Боровецкого родника

Фото: скриншот

Прокуратура Челнов проверила информацию в СМИ о ненадлежащем состоянии Боровецкого родника. Было установлено, что вода в роднике, расположенном между улицами Нижняя Боровецкая и Ленинградская загрязнена, местами разрушены бетонные ступени и напольное покрытие.

Тем не менее местные власти не ремонтируют и не содержат родник. Отмечается, что власти обязаны выполнить свои обязанности, даже если для этого отсутствует финансовая возможность.

Прокуратура Челнов потребовала устранить нарушения закона.

Напомним, ранее прокуратура Челнов потребовала устранить нарушения по делу о падении шкафа на ребенка в детском саду.