В Кремле не подтвердили проведение встречи Путина и Лукашенко

В Кремле опровергли информацию о запланированной встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщает «РИА Новости», в графике Путина нет встречи с Лукашенко. Ранее Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники сообщали, что белорусский лидер вылетел в Москву для встречи с Путиным.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов президента страны. По предварительным данным, в них побеждает действующий президент страны Александр Лукашенко. Многие не верят в его победу и требуют честного подсчета голосов.



В результате беспорядков один человек погиб. Экс-военные Белоруссии начали выставлять в интернет видео, на которых выкидывают форму.