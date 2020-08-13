Андрей Кондратьев: «Маски и перчатки на выборах в Татарстане имеют свой политический статус»

Фото: Ринат Назметдинов

Схема обеспечения безопасности — та же, что и 1 июля

Остается ровно месяц до Единого дня голосования. Но вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности на протяжении всех трех дней выборов в республике уже проработаны: в общих чертах они остаются такими же, что и на Всероссийском голосовании по Конституции 1 июля. Единственным вероятным нововведением, о котором сказал сегодня на тематической пресс-конференции Андрей Кондратьев, могут стать защитные экраны. Но об этом пока еще только идут переговоры.

— В этой избирательной кампании маски и перчатки имеют свой политический статус, — заявил глава ЦИК республики, в очередной раз подчеркивая важность обеспечения безопасности для избирателей, наблюдателей и сотрудников избирательных комиссий.

Остальной список мер предосторожности остается прежним:

термометрия и постоянный контроль состояния здоровья членов участковых избирательных комиссий;

термометрия для избирателей;

дезинфекционная обработка участков;

дезинфекционные коврики на входах в помещение;

индивидуальные наборы избирателя (маска, перчатки, ручка);

социальное дистанцирование;

бесконтактная организация голосования на дому;

там, где это возможно, — разделение входящих и выходящих потоков.

Вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности на протяжении всех трех дней выборов в республике уже проработаны: в общих чертах они остаются такими же, что и на Всероссийском голосовании по Конституции 1 июля. Фото Рината Назметдинова

Отдельно Кондратьев обратил внимание на то, что избирателям 1 июля особенно понравились индивидуальные ручки: их, по его словам, с удовольствием забирали в качестве сувениров. Вскользь глава ЦИК упомянул защитные экраны, решение по которым «в процессе переговоров». Так что доподлинно пока неизвестно, оснастят ли ими избирательные участки, и если да, то в каком объеме.

Все УИК будут полностью укомплектованы необходимыми средствами уже до 25 августа.

Страховка — для всех одинаковая

Как и на голосовании 1 июля, все члены УИК и ТИК обеспечиваются страхованием на случай заболевания. Благодаря поддержке руководства республики уже заключены все договоры. Отдельно Кондратьев отметил, что одинаковая сумма покрытия (500 тысяч рублей) и абсолютно одинаковые условия страхования предлагаются всем работающим на выборах, будь то руководитель ЦИК или рядовой член УИК.



— Мы никакой вспышки и увеличения количества заболевших коронавирусов в июльской кампании не наблюдали. Коронавирус не выбирает — журналист ли, председатель ли ЦИК. Кто-то и болел за это время, единичные случаи были. Это никак не связано с процессом выборов — в конце июля, например, человек заболел, но страховая компания ни одному человеку не отказала, всем выплачивала страховые суммы.

Как рассказал Андрей Кондратьев, страховое покрытие полагалось каждому члену ТИК или УИК, который приносил больничный лист с диагнозом «ОРВИ».

— Это однозначно прекрасная моральная и социальная поддержка для всех, кто работает в избирательной системе, — заключил глава республиканского ЦИК.

Голосование в республике пройдет за три дня: 11 и 12 сентября пройдут предварительные выборы, 13 сентября — Единый день голосования. Фото Рината Назметдинова

Три дня голосования, четыре избирательные кампании

Голосование в республике пройдет за три дня: 11 и 12 сентября пройдут предварительные выборы, 13 сентября — Единый день голосования. Андрей Кондратьев в очередной раз заявил, что это отвечает не только требованиям удобства избирателей республики, но и требованиям их безопасности:

— Мы понимаем, что это будут не семь, а три дня, но главное — и не один. И это очень важно для безопасности, здоровья, профилактики. При активности избирателей РТ один день — это далеко от профилактического состояния. Поэтому три дня — это не только удобно, но и в первую очередь безопасно.

В республике одновременно проходят четыре избирательные кампании — выборы президента Татарстана, довыборы в Госсовет в Елабужском избирательном округе, в Госдуму в Нижнекамском округе и муниципальные выборы по всей республике.

На муниципальных выборах разыгрываются 7 656 мандатов.

Голосовать на выборах президента будут 2 937 257 избирателей.

450 тысяч избирателей примут участие в выборах депутата Госдумы от Татарстана по Нижнекамскому избирательному округу.

60 тысяч избирателей будут голосовать на выборах в Госсовет в Елабужском округе.

В формировании партийных списков на муниципальных выборах примут участие 10 политических партий.

12 023 кандидатуры были выдвинуты в Татарстане на муниципальные выборы, зарегистрировали из них 11 318 кандидатов.



799 кандидатов (7,06%) — младше 30 лет. 6 522 кандидата (57,63%) — в возрасте от 30 до 50 лет. Старше 50 лет — 4 976 кандидатов (42%).

В муниципальных выборах в качестве кандидатов участвуют 3 685 женщин (их 32,5% от общего числа кандидатов).

«Автобусы — хорошая разработка. ЦИК РФ ужесточил требования к этим форматам, нам придется еще поработать над безопасностью. Но у нас есть время на это», — успокоил общественность Кондратьев. Фото Дарьи Пинегиной

«Голосования на пенечках и лавочках не будет!»

Как рассказал Кондратьев, гонки за тем, чтобы уйти во дворы, в организации сентябрьских выборов нет. Повального явления пунктов голосования на придомовых территориях в республике не будет: ЦИК сейчас принимает заявления от городов и районов, и там, где смогут обеспечить все меры безопасности, будет принято соответствующее решение.

— В Татарстане есть свои наработки в этом вопросе. Это и людям понравилось, и мы были в федеральной повестке с этим вопросом (я имею в виду голосование в автобусах при соблюдении всех мер предосторожности). Автобусы — хорошая разработка. ЦИК РФ ужесточил требования к этим форматам, нам придется еще поработать над безопасностью. Но у нас есть время на это, — успокоил общественность Кондратьев. — Но если мы придем во двор и обнаружим, что там нельзя обеспечить нужных условий — голосования на пенечках и на лавочках не будет! В прошлый раз мобильное выездное голосование было востребовано, особенно в удаленных селах. Независимо от масштабности той или иной кампании, все наши вариативные моменты будут четко регламентированы. Мы сейчас направили запросы, получаем заявки от муниципальных образований, решения будут приняты в ближайшее время.

А вот система «Мобильный избиратель», где можно подать заявку на участие в выборах по месту пребывания, уже заработала — по словам главы республиканского ЦИК, в нее уже поступило около 1000 заявок, и это «супервостребовано у нас в республике». Большая часть заявлений подается через портал госуслуг, следом по частоте обращений идут МФЦ.

С 3 сентября можно будет подать заявку в систему «Мобильный избиратель» на участковых избирательных участках, и продлится такая возможность до 14.00 13 сентября. С 3 по 13 сентября можно заявиться и на голосование на дому (оно, как и на июльском голосовании, будет бесконтактным).

Кондратьев подобно объяснил: после каждого дня голосования они укладываются в сейф-пакеты с уникальным номером. Фото Максима Платонова

Видеонаблюдение и охрана бюллетеней

Журналистов живо интересует вопрос, как будет обеспечиваться охрана бюллетеней ночью между днями голосования. Кондратьев подобно объяснил: после каждого дня голосования они укладываются в сейф-пакеты с уникальным номером. Открыть такой пакет или надорвать незаметно невозможно. Перед тем как переложить в него бюллетени из урн, такой пакет показывают всем присутствующим (членам УИК, наблюдателям). После перемещения бюллетеней пакет опечатывается, укладывается в сейф. После завершения работы комиссия сдает участок под охрану сотрудникам МВД, и вплоть до начала следующего дня работы участка никто не имеет права на него попасть.



А вот в части видеонаблюдения у Кондратьева сложилось свое собственное мнение: он считает, что централизованное видеонаблюдение отходит в прошлое, поскольку наблюдатели на участках выполняют эту функцию: и снимут при необходимости, и отправят запись куда надо, и выложат. Но все 65 ТИК уже снабжены камерами.



Людмила Губаева