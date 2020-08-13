В Казани ограничили движение транспорта на улицах Тэцевской и Мусы Джалиля

В Казани до 30 сентября продлится ограничение транспортного движения по проезжей части ул. Мусы Джалиля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В связи с проведением строительно-ремонтных работ для движения закрыт участок возле здания №14/10 по ул. Мусы Джалиля.

Также в связи с реконструкцией магистрального тепловода с 14 до 17 августа в Казани частично будет закрыта проезжая часть на пр. Ибрагимова в районе пересечения с ул. Воровского в районе дома №15а.

Также сообщается, что с 21 по 24 августа в Казани будет закрыта ул. Тэцевская в районе базы «Рубин».

Напомним, что в Казани до 30 октября ограничили транспортное движение на участке от здания №50а до здания №50г по пр. Победы.

