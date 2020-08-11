На проспекте Победы в Казани движение транспорта ограничено до 30 октября

В Казани на проспекте Победы до 30 октября ограничено движение транспорта по внутриквартальному проезду. Об этом сообщает мэрия Казани.

В связи с проведением работ по благоустройству территории, прилегающей к Приволжскому рынку, движение транспорта временно ограничено на участке от здания №50а до здания №50г по пр. Победы.

Напомним, что ранее из-за строительных работ на улице Пушкина проезд ограничили возле здания №13 по улице Малой Красной до 12 мая 2021 года.

