Тятюшкин покинул пост гендиректора челнинских «Пассажирских перевозок»

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Николай Тятюшкин покинул пост генерального директора ООО «Пассажирские перевозки». Теперь компанию возглавила индивидуальный предприниматель из состава учредителей перевозчика — Елена Красильникова, сообщают Chelny-biz.ru. Тятюшкин не планирует выходить из юрлица, он будет заниматься бизнесом.



Тятюшкин возглавлял предприятие с 2015 года. Отметим, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», он пока остается генеральным директором компании.

Ранее Тятюшкин прокомментировал жалобы на маленькие автобусы в Челнах. Также он заявил, что перевозчики не готовы закупать большие автобусы для обслуживания городских маршрутов из-за их нерентабельности.

