Владелец маленьких автобусов в Челнах прокомментировал жалобы на них

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5 февраля администрация Набережных Челнов объявила о том, что МУП «Электротранспорт» вернет КАМАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года. Вопрос с лизинговыми платежами урегулировать не удалось, поэтому на общественных маршрутах города сейчас остались только микроавтобусы ООО «Пассажирские перевозки», которыми владеет депутат челнинского Горсовета Николай Тятюшкин. Он прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с жалобами на свои автобусы.



«Тех, кто жалуется, будто наши водители отказываются возить льготников, я хочу спросить: зачем дезинформировать? За прошлый год «Пассажирские перевозки» в автобусах малой вместимости (народ называет их «газельками», хотя это микроавтобусы «Форд», «Пежо» и прочие) перевезли 3,5 миллиона льготников. Эту цифру не я выдумал, ее можно проверить по системе социальных карт «Ак Барс Банка». И как можно сказать, что мы их не возим? Скандалы возникают не из-за того, что их отказываются возить, а из-за того, что водитель не так глянул, не так взял карту, не так вернул… И, думаю, причина не в том, что наши водители грубо себя ведут. Просто у этих льготников пенсия 10—11 тысяч, половину отдают за коммуналку, половину — на лекарства…» — сказал он.

По его словам, автобусы большой вместимости «воздух возили».

«А сегодня требуют большие автобусы. Но я понимаю студентов, они в больших автобусах могли бесплатно, зайцем, проехать. А там тоже был автобус без кондуктора, и можно было дождаться, когда откроется средняя дверь, и, как заяц, убежать, не заплатив. В автобусе малой вместимости так не получится, потому что водитель строго контролирует», — отметил Тятюшкин.

Подробнее — в материале «Реального времени».