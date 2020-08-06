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В Челнах не будут закупать большие автобусы из-за нерентабельности

10:54, 06.08.2020
В Челнах не будут закупать большие автобусы из-за нерентабельности
Фото: kamaz.ru

Глава компании «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин заявил, что перевозчики не готовы закупать большие автобусы для обслуживания городских маршрутов в Набережных Челнах из-за нерентабельности. Об этом сообщает Chelny-biz.

Он отметил, что для закупки одного большого автобуса необходимо 12 млн рублей, из которых государство финансирует 60%. Это, по его словам, не поможет перевозчикам выйти на прибыль.

Ранее сообщалось, что исполком Набережных Челнов планирует вывести на маршруты больших автобусов до 50 машин «Газель Next City Line».

Напомним жители Челнов почти полгода требуют от исполкома вернуть большие автобусы, которые у города забрал КАМАЗ.

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