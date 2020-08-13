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Власти Татарстана определяются с форматом празднования 100-летия ТАССР

09:46, 13.08.2020
Власти Татарстана определяются с форматом празднования 100-летия ТАССР
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана определяются с форматом празднования 100-летия ТАССР и дня республики. По словам главы пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, решение будет приниматься в соответствии с эпидобстановкой.

Она сообщила, что на праздник пригласили гостей, но пока неизвестно, кто из них приедет. Скорее всего, торжества пройдут на улице, в привычном для жителей формате. К празднику будут сданы некоторые знаковые объекты, строительство которых приурочено к юбилею — Большое Казанское кольцо, скверы, и не только в Казани, но и по республике. До конца года будут сданы и другие важные инфраструктурные объекты, строительство и обустройство которых приурочено было к юбилею республики, — например, вторая очередь набережной озера Кабан.

Ранее Галимова заявляла, что жители Татарстана оценят празднование 100-летия ТАССР по объектам, которые получат в пользование.

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