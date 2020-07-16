Галимова: жители Татарстана оценят празднование 100-летия ТАССР по объектам, которые получат в пользование

По празднованию 100-летия ТАССР говорить о том, что совершенно точно будут массовые мероприятия, преждевременно. Мероприятия будут, но ориентироваться будут на санэпидситуацию. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос «Реального времени».

По ее словам, жители республики 100-летие ТАССР оценят по объектам, которые получат в пользование. Суть этого праздника в том, чтобы максимально большое количество объектов к этой дате реализовать и открыть.

Так, откроется Большое Казанское кольцо, планируется полноценный запуск закольцованной набережной озера Кабан. Огромное количество объектов в районах будут открываться — парки, скверы, школы. Также к концу августа откроется национальная библиотека, которая станет общественным пространством.

Ранее сообщалось, что дата празднования 100-летия ТАССР пока не определена.