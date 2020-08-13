Казанский вертолетный завод получил 446 млн рублей чистой прибыли в первом квартале

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод вышел на прибыль после убыточного прошлого года. По итогам первого квартала 2020 года завод получил свыше 446 млн рублей чистой прибыли. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Год назад за аналогичный период предприятие получило 1,1 млрд чистого убытка. За весь 2019 год убыток КВЗ составил 2,3 млрд рублей.

Согласно промежуточной бухгалтерской отчетности, в первом квартале 2020 года выручка предприятия увеличилась 635,4 млн рублей, в прошлом году этот показатель составлял 132,4 млн рублей.

Ранее выпускаемый в Казани вертолет «Ансат» совершил первый полет в Мексике.

