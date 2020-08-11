Выпускаемый в Казани вертолет «Ансат» совершил первый полет в Мексике

Российский вертолет «Ансат», выпускаемый на Казанском вертолетном заводе, во время первого испытательного полета в Мексике успешно приземлился на крышу небоскреба.

Вертолет опустился на вертолетную площадку на небоскребе в Гвадалахаре. Также один из испытательных полетов проходил в горах, где вертолет также без проблем осуществил посадку на высоте в 2,8 тыс. метров.

В апреле генеральный директор компании Craft Avia Center, которая является сервисным центром и дистрибьютором вертолетов «Ансат» в Мексике, Хосе де Висенте сообщал, что кризис и пандемия коронавируса не помешали отправке первого вертолета семейства «Ансат» в страну, передает «РИА Новости».



В июле Казанский вертолетный завод сертифицировал тренажер «Ансата» по международным стандартам.

