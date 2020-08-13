Огонь повредил три дома и несколько надворных построек в челнинском поселке

МЧС по Татарстану уточнило площадь пожара в челнинском поселке Рябинушка.

Так, огнем оказались повреждены три одноэтажных бревенчатых дома по улице Чайковского и надворные постройки на территории шести домовладений, а также участки на площади 250 кв.м.

Общая площадь пожара составила 396 кв.м. Пожарные смогли отстоять от огня шесть частных жилых домов, расположенных в непосредственной близости от пожара. Для ликвидации пожара были привлечены 41 человек и 13 единиц техники.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Пожар в челнинских Рябинушках произошел вчера вечером. В результате него пострадал 16-летний юноша, выводивший из загоревшегося дома бабушку. На месте происшествия побывал мэр Челнов Наиль Магдеев.

