Синоптики Татарстана предсказали грозы, сильный ветер и не теплее +20°С

В четверг, 13 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем синоптики предсказывают небольшой дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер юго-восточный 4—9 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха прогнозируется на уровне 15—20 градусов Цельсия. В Казани она составит от +15 до +18°С. В Набережных Челнах термометры покажут от +17 до +20°С.