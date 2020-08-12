В Челнах обсудили будущее благоустройство парка «Прибрежный»

В Набережных Челнах прошло первое обсуждение проекта благоустройства парка «Прибрежный». Пока самого проекта еще нет и команда «Архитектурного десанта» только выслушала пожелания горожан.

Чаще всего представители общественности просили архитекторов оставить в парке как можно больше естественного ландшафта и не «закатывать его в бетон», пишет портал chelny-biz.ru.

Также высказывались предложения создать зону для барбекю, лыжероллерную трассу, закрыть въезд для машин, установить туалеты и другие.

Архитекторы пообещали разработать проект, учитывая самые насущные требования горожан. После появления предварительного проекта обсуждения с общественностью планируется продолжить.

Напомним, сегодня в Минстрое Татарстана доложили о ходе программы благоустройства общественных пространств. За четыре года на парки и скверы потратили более 11 млрд рублей.