Банк ЗЕНИТ запускает новый продукт «Опция ВЭД» для клиентов МСБ
Банк ЗЕНИТ расширил продуктовую линейку для клиентов МСБ — участников внешнеэкономической деятельности. Услуга «Опция ВЭД» доступна в пакетах расчетно-кассового обслуживания «Бизнес», «Бизнес+» и «Бизнес без границ». Для предпринимателей, которые только начинают вести международный бизнес через Банк ЗЕНИТ, обслуживание до 45 дней бесплатное.
«Новая услуга Банка ЗЕНИТ поможет предпринимателям самостоятельно управлять тарифами ВЭД и вести международный бизнес на более выгодных условиях. За каждым клиентом мы закрепляем персонального менеджера, который оперативно проконсультирует по всем возникающим вопросам. Также для удобства участников ВЭД в интернет-банке внедрены формы по валютному контролю, а документооборот ведется в электронном формате», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.
В зависимости от выбранной «Опции ВЭД», комиссии за переводы в иностранной валюте и за валютный контроль составят от 0,07% от суммы платежа. Банк ЗЕНИТ предоставляет скидку до 30% на конверсионные операции. При этом курс конверсии максимально приближен к Московской Бирже.
Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет 71,1% акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО ННПФ «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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