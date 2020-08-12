За год в Татарстане хотят снять восемь фильмов на 7 млн рублей

Кинематографисты Татарстана готовятся участвовать в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета республики. На данный момент снимается одна картина. Пандемия не накладывает ограничений на съемки на открытых площадках, сообщает РБК.



В 2019 году были выделены дополнительные средства в размере 15,6 млн рублей на съемку фильма «Исэнмесез» кинорежиссера Илдара Ягафарова по сценарию Мансура Гилязова. В марте 2021 года фильм должны сдать в Минкульт РТ, получить прокатное удостоверение.

Сейчас творческая группа под руководством Ильдара Ягафарова работает на территориях Сармановского и Заинского районов Татарстана. Съемочные смены длятся по 12—14 часов. Съемочная группа переедет в Казань для осуществления дальнейших съемок 17 августа.

Напомним, три фильма из Татарстана вошли в шорт-лист премии «Золотая тарелка».

